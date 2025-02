Le pagelle di Bologna-Milan 2-1

Finisce 2-1 tra Bologna e Milan. Decide il gol nel finale di Ndoye, il migliore in campo. Bene anche l'altro autore del gol bolognese, Castro, così come Beukema. Unico sotto il sei nella squadra di Italiano è De Silvestri. Voti di altro tenore per gli uomini di Conceiçao: si salvano solo Maignan, Musah e Leao. Tra i peggiori Gimenez, Joao Felix, Reijnders e Theo. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Andrea Marinozzi

BOLOGNA-MILAN 2-1, LA CRONACA