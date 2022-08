L'allenatore bianconero in conferenza: "Di Maria è disponibile, ma non dall'inizio. Sto valutando se far giocare Milik titolare insieme a Vlahovic. Bonucci sarà disponibile con la Fiorentina, mentre Pogba tornerà a correre dalla prossima settimana". Juve-Spezia, mercoledì dalle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sy Sport 251 e in streaming su NOW

"I giovani chiamiamoli calciatori, se sono bravi giocano. La Juventus come tutte le altre squadre deve puntare a vincere e io faccio delle scelte in base alla partita, indipendentemente dall’età dei giocatori e lo testimonia la titolarità di Miretti nella scorsa gara, ha fatto una buona gara contro la Roma. Soulé sta facendo bene ma in questo momento faccio altre scelte"

Soulé può giocare? Come pensa di gestire i giovani?

"Domani saranno importanti i cambi, deciderò se far giocare Milik con Vlahovic dall'inizio o se portarlo in panchina"

"Non ho ancora deciso la formazione, torneranno disponibili Di Maria e Fagioli e domattina deciderò. La partita di domani è la più importante, abbiamo lasciato quattro punti e dobbiamo recuperarli"

Dopo il pareggio contro la Roma nell’ultima gara di campionato, i bianconeri preparano la sfida contro lo Spezia , match valido per il turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A che si gioca mercoledì sera alla 20.45 all’Allianz Stadium (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sy Sport 251 e in streaming su NOW ). Gara che l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa.

Ci sono novità sul ritorno di Pogba?

"Pogba al momento non è disponibile, se tutto procede nel miglior dei modi la prossima settimana riprenderà a correre e poi valuteremo. È un giocatore molto importante per noi, speriamo di averlo il prima possibile"

Bonucci è pronto a rientrare? Come procede l'ambientamento di Gatti, potrebbe toccare a lui? Galtier ha parlato di Paredes dicendo che ha l'accordo con la Juve, cosa ne pensa?

"Di Paredes non penso nulla perché è un giocatore del Psg. Bonucci da dopodomani sarà con la squadra, sarà a disposizione per la Fiorentina. Gatti? Sta procedendo bene, sono contento di lui, valuterò domani se farlo scendere in campo o meno"

C'è qualcuno che ha maggiormente bisogno di riposo?

"Per ora abbiamo giocato solo tre partite e penso solo a schierare la miglior formazione. Domani sarà una partita difficile e va preparata molto bene, dovremo essere bravi. Lo Spezia ha 4 punti, è una squadra che fa gol e sta facendo buone cose. Sarà importante avere l'approccio giusto e la giusta cattiveria. La gara con la Roma si preparava da sola, con lo Spezia no. Dovremo avere rispetto e la giusta cattiveria per portare a casa i 3 punti"

Come valuta la posizione di Danilo da centrale? Può giocare anche in futuro in questa posizione?

"Danilo ha fatto una buona partita, difensivamente abbiamo commesso alcuni errori di posizione. Sono contento della prestazione e di tutti i difensori che ho a disposizione. Danilo può giocare terzino destro, terzino sinistro e centrale"

Come sta McKennie?

"Avevo bisogno di McKennie e ha risposto bene, sta crescendo di condizione come tutti. La competitività nel gruppo è importante, abbiamo tante partite e tutti saranno importanti. Dovremo dare continuità a una striscia positiva di risultati"

La gestione di Rovella e Fagioli?

"Rovella è diretto verso il Monza, andrà a giocare per trovare continuità e continuare il suo percorso di crescita. Fagioli è un giocatore della Juventus e penso rimarrà"

Di Maria può giocare?

"Dall'inizio non esageriamo, diciamo che è disponibile".