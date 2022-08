I New York Yankees – la famosa franchigia di baseball – e un fondo di investimento di Los Angeles sarebbero pronti a investire nel Milan: a rivelarlo è il Financial Times , che svela come Red Bird, il gruppo statunitense che sta per acquisire il club rossonero, abbia trovato un importante accordo in vista del closing che verrà completato nelle prossime settimane.

Il progetto di Cardinale

E sarebbe proprio Cardinale il regista di tutta l’operazione: ha lavorato per decenni con i New York Yankees e, nel corso della sua esperienza alla Goldman Sachs, fu uno dei primi investitori nella nascita del canale sportivo regionale della squadra, YES Network. Che, sempre secondo il Financial Times, potrebbe arrivare anche a trasmettere le partite del Milan.



Esattamente quanto “promesso” da Cardinale nel momento in cui aveva messo piede sul pianeta Milan, con l’idea di mettere il club al centro di un progetto sportivo che puntasse sui media per costruire una piattaforma industriale multimediale. Anche attraverso accordi come questo, con gli Yankees e LeBron James.