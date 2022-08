Termina zero a zero l'anticipo della quarta giornata di Serie A tra Sassuolo e Milan. Al 22' l'occasione più importante del match, con Berardi che si fa parare un rigore da Maignan. Al 52' l'attaccante del Sassuolo è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio. Problemi muscolari anche per Kjaer e Florenzi. I migliori e i peggiori del match tra neroverdi e rossoneri

SASSUOLO IN ANSIA: INFORTUNIO PER BERARDI