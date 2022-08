I sei cambi tra i titolari

serie a

Le pagelle di Napoli-Lecce 1-1

"Nel primo tempo abbiamo fatto girare lentamente il pallone, non siamo riusciti ad entrare con qualità" - ha proseguito Spalletti. Sono stati sei i suoi cambi tra i titolari: dentro Olivera, Ostigard, Elmas, Politano più Ndombélé e Raspadori, loro sostituiti all'intervallo. "Serve dare minutaggio a tutti, le partite sono vicine, non si può pensare di giocare sempre con gli stessi. Cambio perché ho una rosa di livello, giocheranno tutti, chi prima o chi dopo". E ancora: "I nuovi dobbiamo vederli all'opera, non si può capire il loro livello solo dagli allenamenti. Delle azioni importanti le abbiamo fatte lo stesso. Nella ripresa la partita l'abbiamo fatta meglio ma non abbiamo trovato gli spazi".