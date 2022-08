Maurizio Sarri si gode la crescita della sua squadra, ma non può non pensare al pareggio subito in extremis dopo una buona partita disputata: "Ripensandoci, abbiamo dato l'idea di scherzare, come se la vittoria non fosse mai in pericolo". Sulla prossima partita contro il Napoli: "Questo è più forte del mio, ha una rosa più lunga. Ma il mio oggi sarebbe stato 3-0 a fine primo tempo"

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita. Il tecnico, pur contento per il buon momento che sta attraversando la sua squadra in questo inizio di stagione, è deluso per il solo punto ottenuto:

"A livello di mentalità abbiamo fatto una buona partita: buon approccio, abbiamo rischiato poco e creato tanto. A fine partita abbiamo avvertito la sensazione di essere stati forse troppo leziosi in due o tre circostanze. Abbiamo dato l'idea di scherzare un po' e non avvertire nessun tipo di problema. E poi come succede in queste partite prendi gol nei minuti di recupero, ma la prestazione è stata buona". Sull'infortunio di Romagnoli: "Ho messo Gila invece di Casale perchè ha maggiori facilità di inserimento, è un ragazzo più estroverso. Entrambi devono compleatare un percorso, ma saranno il futuro della Lazio. Romagnoli ha avvertito solo un crampo, non penso sia grave". Sul gol di Immobile e il tacco di Milinkovic: "Prima di tutto Sergej è stato bravo ad andare a mattersi nella posizione giusta, poi è stato un visionario: io non avevo visto che Immobile fosse giò scattato in profondità":

Il mercato e la prossima sfida al Napoli



Un appuntamento speciale per Sarri nella prossima giornata di campionato. All'Olimpico arriverà il Napoli, la sua ex squadra: "A livello di rosa è più forte il Napoli di oggi, il mio era competitivo in tredici giocatori, ma ora hanno una rosa più profonda. Sabato mi aspetto una partita difficile perché loro sono forti, hanno tante qualità, sanno palleggiare, andare in verticale, sono tosti in difesa. Sono completi e saranno competitivi su ogni traguardo in questa stagione. La differenza tra il mio Napoli e questa Lazio? Oggi a fine primo tempo il Napoli sarebbe stato avanti 3-0". Arriveranno rinforzi per colmare il gap? "Non mi aspetto grandi mosse, ormai manca poco. Ma questo è l'ultimo dei pensieri, abbiamo dominato una partita e preso gol al 92', il mio pensiero è questo e non c'è posto per nulla".