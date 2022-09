Dove vedere Bologna-Salernitana

Prima partita dopo la chiusura del calciomercato e posticipo che chiude il quarto turno di campionato di Serie A. La partita fra Bologna e Salernitana si gioca oggi giovedì 1^ settembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi e con commento di Beppe Bergomi

I numeri di Bologna e Salernitana

Situazione di equilibrio fra le due squadre finora che arrivano al settimo confronto in Serie A con due vittorie per parte e due pareggi. La scorsa stagione contro la Salernitana il Bologna è rimasto imbattuto (3-2 in casa, 1-1 in trasferta). Il giovedì non è il giorno favorito per gli emiliani che hanno perso tutte le ultime tre sfide di Serie A disputate quel giorno.