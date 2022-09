Palomino ascoltato dalla procura antidoping

Calciomercato

Leandro Paredes torna in Italia: il centrocampista argentino si trasferisce alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto. Ufficiale anche Piatek alla Salernitana, il Bologna rinforza la difesa con Posch, mentre il Sassuolo chiude due colpi per l'attacco: arrivano Antiste e Laurienté. Dall'ultimo fino al primo, ecco tutte le operazioni concluse in questa sessione estiva di calciomercato CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE