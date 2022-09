Per i tempi di recupero è ancora presto per sbilanciarsi, ma dal primo comunicato diffuso dal club pare che la Juventus possa tirare un sospiro di sollievo: escluse fratture o importanti lesioni alla caviglia per Szczesny, il portiere bianconero vittima di un infortunio nel corso della partita contro lo Spezia che aveva allarmato il club, già costretto a rinunciare a diversi giocator importanti in questo avvio di campionato.