Altro infortunio in casa Juventus: questa volta è Wojciech Szczesny ad andare ko. Il polacco è uscito in barella al 42' di Juventus-Spezia dopo aver messo male la caviglia destra in seguito a un'uscita in presa alta. Il portiere è stato sostituito da Mattia Perin, si attendono gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio (che appare comunque serio)

