L'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby: "Conta come si gioca, non come si arriva alla partita. Origi partirà dalla panchina" MILAN, LE ULTIME SULLA FORMAZIONE Condividi

E' tempo di derby in casa Milan. Una sfida sempre molto sentita, presentata in conferenza stampa da Stefano Pioli. Primo argomento il mercato, dopo la sessione estiva che si è conclusa da poche ore. "Il nostro è un percorso condiviso dal club e dall'area tecnica: l'obiettivo è quello di investire sui giovani di prospettiva. Abbiamo mantenuto questa linea, ma è stato anche importante confermare un blocco competitivo di giocatori con ampi margini di miglioramento. Dest? Ha qualità e velocità. Lo abbiamo preso per fare il terzino, ma può essere utile anche in altre zone di campo". E su Vranckx: "E' un centrocampista completo. E' un ragazzo interessante".

"Derby tra squadre che si conoscono molto bene" Quale Milan dobbiamo aspettarci in vista del derby? "Stiamo lavorando su convinzione e identità, abbiamo le nostre idee e la voglia di portarle avanti. Sono partite dove conta come giochi non come arrivi". Sugli avversari e sul livello della Serie A: "Continuo a pensare che ci sarà un livello equilibrato, ci sono tante squadre che possono vincere, tante forti e tante si sono rinforzate. E’ possibile che l’Inter schieri i giocatori dell’anno scorso, dato anche l'infortunio di Lukaku. Noi più o meno saremo gli stessi, ci conosciamo bene. Mi aspetto una partita energica, di "duelli", il derby è il derby".

"Origi partirà dalla panchina" Pioli ha parlato anche della preparazione della squadra in vista del derby: "Abbiamo preparato al massimo questa partita per giocare al meglio. Non credo che ci siano favoriti in queste gare, sono match difficili per entrambe le formazioni con gli episodi che possono fare la differenza. Per vincere bisogna fare le scelte giuste al momento giusto. Abbiamo le qualità per giocare ad un livello tecnicamente alto". E su Origi che è tornato ad allenarsi in gruppo: "Sta meglio, partirà dalla panchina, ma è un rientro importante per noi".

"RedBird? Siamo in buone mani" L'allenatore del Milan ha parlato anche della nuova proprietà: "So che saranno presenti domani. So che forse incontreranno la squadra. Ho conosciuto Cardinale, ha molta passione ed entusiasmo. Elliott ha riportato il Milan in alto e la nuova proprietà ha le stesse ambizioni. Siamo in buone mani".