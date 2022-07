I rossoneri al lavoro per cercare di migliorare la rosa che ha vinto lo scudetto nella passata stagione. Origi per rafforzare l'attacco, arriva anche Adli. Lasciano da svincolati Kessié e Romagnoli. Tutto il mercato del Milan, tra acquisti e cessioni, in questa sessione

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE