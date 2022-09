Dove vedere Milan-Inter

I numeri di Milan e Inter

Derby numero 177 in Serie A, finora 67 vittorie per i nerazzurri, 53 per i rossoneri e 56 pareggi. L'ultimo derby, la scorsa stagione, aveva vinto il Milan in rimonta 2-1 con doppietta di Giroud. L'ultima volta che il Milan ha vinto da squadra ospitante era il 31 gennaio 2016, Sinisa Mihajlovic era in panchina e gli autori dei tre gol dello 3 a 0 erano stati Alex, Bacca e Niang. Solo un punto finora per Simone Inzaghi da allenatore dell'Inter nei due derby disputati in Serie A. Quando scenderà in campo Rafael Leão raggiungerà la 100ª presenza in Serie A.