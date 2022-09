Le probabili formazioni della 5^ giornata

Con un turno infrasettimanale alle spalle e un esordio nella nuova stagione di Coppa in vista, c’è da riflettere sulle possibili scelte. A metà settimana ci sono stati anche infortuni eccellenti ma anche qualche ritorno in campo. E’ tempo di chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Resta poco tempo ai vari fantallenatori per decidere la formazione. Non perdiamoci troppo in chiacchiere e partiamo con il giro dai ritiri