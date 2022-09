Fiducia totale a Simone Inzaghi. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha pochi dubbi riguardo il suo allenatore: "Sta facendo un ottimo lavoro - ha dichiarato a Sky Sport 24 - sa allenare e gestire benissimo la squadra. Facciamo parte di un club importante e serve più accortezza da parte di tutti. Le tante novità contro il Bayern sono un messaggio di coraggio. Ora Inzaghi ha lo stress di dover gestire la rosa nel migliore dei modi per i tanti impegni da affrontare fino al 13 novembre, lo sta facendo nel migliore dei modi". Il dirigente, poi, parla della sconfitta in Champions League contro i tedeschi: "Questa maglia va onorata, mi dispiace per i tantissimi tifosi che erano presenti allo stadio. Abbiamo un obbligo: ripagarli nel migliore dei modi e non possiamo fare altro che crederci, questi errori ci serviranno per il futuro".