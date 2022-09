L'allenatore è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato: "Ci sono in palio tre punti come contro i Reds. Mi dispiace per Osimhen, ma abbiamo giocatori forti che sono pronti a sostituirlo. Per la partita contro i Rangers di martedì non abbiamo ricevuto indicazioni, ci faremo trovare pronti"

Dopo il poker rifilato al Liverpool in Champions League, sabato pomeriggio alle 15 il Napoli è chiamato ad aprire la sesta giornata di Serie A in casa contro lo Spezia. Luciano Spalletti, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione commentando la partita contro i bianconeri: "Avere la giusta concentrazione su quello che è l'obiettivo, non sul nome dell'avversario solo per farsi bello. Contano i tre punti per raggiungere il quarto posto in classifica".

Come sta Osimhen?

"Mi attengo alla nota ufficiale. Mi dispiace molto ma sono cose che possono capitare, abbiamo elementi altrettanto forti che possono sostituirlo. Sia Simeone che Raspadori possono ricoprire quel ruolo, domani deciderò chi dei due schierare dall'inizio".

Domani affronterà Luca Gotti...

"Lo stimo. L'ho conosciuto bene e so come prepara le partite. Il calcio che attua lo abbiamo già visto, ha disputato buone prestazioni ovunque. Se analizziamo le ultime cinque partite dello Spezia, si vede che è bravo a creare densità sull'uomo e a ripartire veloce in contropiede. Non so cosa organizzerà per domani ma dobbiamo sapere che quello che è successo lo scorso anno è una cosa che può ricapitare se non siamo perfetti. Sono tre punti fondamentali così come quando giochiamo contor il Liverpool".

Si aspetta lo stesso Napoli visto in Champions League?

"Sì, abbiamo sempre provato a costruire un carattere e un tipo di gioco per affrontare le partite nel modo giusto. Quando abbiamo perso con tanti gol di scarto con il Barcellona secondo voi abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato? Lo potete dire voi. Quando propongo qualcosa e va male ho sbagliato io, quando propongo qualcosa che non vi andava bene ma il risultato è positivo allora avete sbagliato voi. Contro il Barcellona abbiamo provato le stesse cose fatte con il Liverpool, ma dopo pochi minuti abbiamo preso gol su un calcio d'angolo battuto male. Per questo proviamo a costruire qualcosa con costanza in tutte le partite".

Utilizzerà lo stesso modulo?

"Per i giocatori che abbiamo a disposizione, l'ipotesi è giocare 4-2-3-1 se ci sono Zielinski o Elmas e giocare 4-3-3 se ci sono Raspadori e Simeone. Giacomo può fare il trequartista dietro la punta".

Ndombele può fare la mezzala?

"Ha giocato in tutti e due i ruoli, può farli entrambi. Sta molto meglio, si è inserito bene nel gruppo. Accetta con piacere le decisioni e fa vedere ogni tanto la qualità delle sue giocate e delle sue imbucate, spesso guarda davanti e poco vicino a lui".

Farà riposare qualche giocatore?

"Bisogna portare a casa la vittoria, gli altri ragionamenti si faranno dopo. Non voglio buttare acqua sul fuori per nascondere qualcosa, le potenzialità sono molte. Se domani mattina i miei giocatori vedranno ancora rosso è sbagliato, lo Spezia avrà le maglie bianche e un atteggiamento differente dagli inglesi. Servirà una qualità nell'adattamento alla partita e al clima. Sarà il nostro atteggiamento a fare la differenza".

Con il Liverpool Zerbin ha risposto alla grande, darà un'opportunità anche a Gaetano?

"Anche Gaetano è di quella pasta lì. Hanno gli occhi addosso degli operatori di mercato, ce li avevano chiesti ma abbiamo deciso di tenerli. La possibilità per mettersi in mostra c'è, Zerbin l'ha subito sfruttata e non si è lasciato intimorire: ha forza, corsa. Gaetano ci farà comodo, in momenti in cui abbiamo altri giocatori a disposizione dovrà mordere il freno ma lo sa fare".

Cosa si sente di dire ai suoi tifosi? La prevendita sta andando molto bene...

"Spero che i giocatori sappiano offrire di nuovo quello spettacolo che voglio vedere. Sognavo in questi due anni che un giorno all'improvviso si sarebbero innamorati di nuovo di loro, a fine partita l'ho visto e sono fiducioso per il futuro. Avere addosso l'entusiasmo dei tifosi può servere molto a una squadra giovane".

Avete avuto indicazioni riguardo la partita contro i Rangers?

"Niente, nessuna comunicazione. Ci attendiamo a ciò che sappiamo e ci faremo trovare pronti per martedì, altrimenti modificheremo il piano".

Chi è il rigorista della squadra?

"Posso intervenire, ma se si mettono d'accordo da solo è meglio. Contro il Liverpool ha voluto battere Osimhen, era tranquillo ed era difficile levargli questa possibilità. Raspadori e Simeone li battono molto bene entrambi".

Nelle rotazioni è previsto uno spazio per Sirigu anche se Meret sta facendo bene?

"Ci piace avere a che fare con uno come Salvatore, ha un carattere perfetto per lo spogliatoio oltre ad essere un gran portiere. Non sarebbe difficile usufruire delle sue qualità, ma finora mi avete detto che facevo confusione avendone due. Ora lasciamo tranquillo Alex sennò dice che non è vero che è il titolare".