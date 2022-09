Le probabili formazioni della 6^ giornata

Il calendario si fa sempre più fitto in questa prima parte di stagione che precede il Mondiale. Gli allenatori delle squadre impegnate in Europa sapevano di dover ruotare fin da subito e questo turno di campionato può riservarci un paio di sorprese a livello di XI titolare che vedremo in campo. Tutti ad inseguire l'Atalanta di Gasperini che potrebbe puntare sugli stessi uomini offensivi visti a Monza

Per le novità di formazione, per i ballottaggi e per le varie presenze in infermeria, ci affidiamo come sempre alla squadra degli inviati di Sky Sport. Alcuni di loro, visti i continui impegni ufficiali, sono costantemente fuori dai vari ritiri (manca solo la tenda...) e sempre con il telefono in mano. Apriamo allora la chat "Probabili Formazioni" e vediamo che notizie ci sono