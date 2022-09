L'ex della sfida: "La squadra di Pioli gioca con leggerezza e padronanza. Sarà durissima, serve giocare con coraggio e dare il 110%. Dobbiamo essere consapevoli che l'obiettivo è la salvezza. Ferrari e Murillo recuperano, così come Quagliarella, Colley invece non ci sarà". Samp-Milan è live sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Condividi

Samp-Milan, Giampaolo è l'ex della sfida. A Genova, contro il Genoa, guidò la sua settima e ultima partita in rossonero. A Genova, ma sulla panchina della Samp, sfiderà il Milan di Pioli campione d'Italia in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Lui non ha dubbi: "Il Milan ha acquisito una consapevolezza e sicurezza straordinaria. Quando gioca lo fa con leggerezza e padronanza - ha detto in conferenza stampa -. Oggi il Milan è la squadra migliore di questo campionato. Quando pareggia è come fosse una sconfitta. Sarà durissima, da giocare con coraggio. Nell'anno solare mi pare abbia perso una sola partita. E' la squadra più forte per la maturità e consapevolezza, dobbiamo dare il 110%".

"Consapevoli di giocare per la salvezza" Poi Giampaolo torna sul ko di Verona: "La partita (persa 2-1 contro l'Hellas, ndr) è stata compromessa da sette, otto minuti di cattiva gestione. Non abbiamo avuto una reazione lucida nel secondo tempo, è una partita archiviata". Sugli obiettivi stagionali: "Dobbiamo giocare da squadra che deve salvarsi e non deve retrocedere. Non abbiamo fatto investimenti per 30 o 40 milioni. Se siamo onesti intellettualmente dobbiamo capire che il nostro obiettivo è questo. Non va disperso l’entusiasmo e il provare a giocarsi le partite. Tutti i nuovi arrivati arrivano da club dove si allenavano in maniera differenziata. Qualcuno di loro non è nemmeno disponibile".

Chi recupera e chi no Sui singoli: "Ferrari e Murillo recuperano, così come Quagliarella, Colley invece non ci sarà. Winks? L'ho visto per mezzo allenamento quando arrivato e poi, purtroppo, non l'ho più visto in campo. Djuricic e Villar sono funzionali al 4-3-1-2? Villar fa il play, Djuricic fa il trequarti". Su Gabbiadini: "Sta sempre meglio. Quando giocheremo con due attraccanti il ruolo di Manolo è quello. Pussetto può entrare in forma prima ma è più una seconda punta. Sabiri è bravo, col tempo si generano aspettative, anche lui può giocare una partita sottotono".