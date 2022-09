Dopo il prezioso successo nel derby contro l'Inter e dopo il buon pari ottenuto in Champions a Salisburgo, il Milan affronta la non semplice trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Pioli deve rinunciare a Origi, gioca Giroud. In campo Kjaer con Kalulu, De Ketelaere e Pobega. Giampaolo con Caputo punta centrale, giocano Villar e Djuricic. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD