Dove vedere Inter-Torino

I numeri di Inter e Torino

Sono 156 i precedenti in Serie A delle due squadre, 70 le vittorie dell'Inter, 36 quelle del Torino e 50 le gare finite in parità. L’Inter non perde contro il Torino in Serie A dal 27 gennaio 2019: da allora cinque i successi nerazzurri e il pareggio nell’ultimo match del 13 marzo 2022. A San Siro i nerazzurri hanno vinto tutte ultime tre gare contro il Torino in Serie A (segnando 8 gol in totale). L’Inter ha inoltre vinto in tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A, segnando sempre almeno due gol (18 in totale in questo parziale), mentre il Torino ha vinto tre partite su cinque in questo campionato (1N, 1P), ma non riesce ad infilare due successi di fila in Serie A da gennaio (vittorie contro Fiorentina e Sampdoria).