Terza vittoria in campionato per la Lazio di Maurizio Sarri, che con il successo per 2-0 sul Verona si porta a tre punti dal primo posto. A sbloccare la partita ci ha pensato il solito Ciro Immobile: "Al gol non ci si abitua mai, l'urlo della Nord è stato come una liberazione - ha dichiarato il numero 17 biancoceleste ai microfoni di Dazn. Stavamo soffrendo perché non riuscivamo a sbloccarla, questa era la risposta di crescita che ci aspettavamo da noi stessi". L'attaccante successivamente parla dei suoi compagni di squadra: "Milinkovic e Luis alberto sono dei giocatori incredibili, i miei gol vanno divisi con loro. Mi mettono in condizione di esprimermi al meglio e mi conoscono come mia moglie: faremo una cena a tre".