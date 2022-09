L'Udinese si gode il suo momento d'oro. I friulani, infatti, battono il Sassuolo e conquistano la quarta vittoria consecutiva dopo i successi contro Roma, Fiorentina e Monza. Un numero che profuma di record, visto che l'Udinese ha ottenuto 13 punti dopo le prime 6 giornate in Serie A per la quarta volta nella sua storia (le altre nel 2000/01, 2008/09 e 2014/15). L'allenatore Andrea Sottil , naturalmente, è più che soddisfatto: "Una vittoria meritata - dice il tecnico dei friulani dopo il Sassuolo- e sono molto contento del momento che stiamo vivendo. Della mia squadra mi piace soprattutto la mentalità che ci porta a giocare con tutte con l'identico atteggiamento . E così faremo nella prossima partita con l'Inter. Sono sempre stato convinto che la mia sia una squadra forte con ottimi giocatori. Oggi siamo rimasti in partita dopo un primo tempo non brillante, chi è entrato ha rispettato le mie indicazioni. Il Sassuolo ha segnato nell'unica occasione creata. Siamo stati lucidi fino alla fine perché non è scontato vincere in superiorità numerica" .

Beto: "Oggi festeggiamo, poi testa all'Inter"

Uno dei grandi protagonisti della vittoria di Reggio Emilia è Beto: l'attaccante è il secondo giocatore dell'Udinese in grado di segnare una doppietta da subentrato in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria dopo Oliver Bierhoff, che ci riuscí il 16 maggio 1998 contro il Vicenza. "Oggi festeggiamo ma dalla prossima settimana dobbiamo dimenticare queste vittorie consecutive e pensare solo all'Inter" - ha detto a Sky dopo il match - "Io mi sento bene, ma per me mancherà sempre un po' per migliorarmi. Io vorrei sempre giocare, ma "il capo" è il mister, non sono arrabbiato per essere entrato in ritardo". E su questa Udinese protagonista di un avvio straordinario: "Per tutti è una sorpresa, ma non per noi. Lavoriamo bene, abbiamo calciatori forti".