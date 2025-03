Sono 10 i giocatori bianconeri scesi in campo giovedì con le rispettive nazionali. Nessun gol o assist, con il solo Yildiz protagonista in positivo. La Juventus si aggrappa al turco per provare a conquistare il piazzamento in Champions League, anche se il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino se la società dovesse fare cassa in caso di mancata qualificazione europea. E il numero 10 piace in Premier League

Juve, brilla solo Yildiz. Non entusiasma la Juventus in serie A e allo stesso non meravigliano neanche i bianconeri con le rispettive nazionali. Nessun gol o assist per i 10 in campo tra Europa e continente americano, solo Kenan Yildiz è stato protagonista in positivo con la nazionale di Montella nella vittoria sull’Ungheria. Per il resto partite che non resteranno nella memoria: da Gatti (panchina) a Cambiaso (tribuna), al ko storico degli USA contro Panama con Mckennie e Weah titolari, dalla sconfitta della Francia di Kolo Muani contro la Croazia, a quella del Portogallo di Renato Veiga (sostituito nel secondo tempo, e con Conceicao in tribuna), al pareggio della Serbia di Vlahovic contro l’Austria. Sorride solo il numero 10, che sarà uno dei giocatori fondamentali alla ripresa dei lavori alla Continassa la prossima settimana. Lui che è il giocatore con più presenze quest’anno -41- con la Juve, con 6 gol. Ma l’ultimo più di due mesi fa. L’11 gennaio contro il Torino. E di Yildiz si è parlato nelle ultime settimane anche per il suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla Continassa. Il rischio- senza la Champions da giocare il prossimo anno- è che la società possa fare cassa con una cessione eccellente, e Yildiz, insieme a Cambiaso, è nella lista ristretta dei top per cui la Juventus potrebbe ascoltare delle proposte realmente interessanti. Il suo profilo piace molto in Premier League, un palcoscenico adatto a un top come lui. Ma prima c’è una juve da spingere in zona Champions.