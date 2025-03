Terapie per Lautaro e Dumfries: lunedì gli esami

I nerazzurri sono attesi da un calendario di fuoco dopo la soste per gli impegni delle nazionali con otto partite in trenta giorni. Si comincerà domenica 30 marzo con l'Udinese senza Lautaro Martinez e Dumfries. L'argentino e l'olandese sono rientrati in Italia: oggi terapie e lunedì esami. Alla Pinetina anche Thuram, che ha svolto lavoro individuale

Sarà un mese di aprile a tutta velocità con una appendice a fine marzo di tutto rispetto visto il momento dell’avversario. La stagione passa tutta da li, dalla grinta, dal carattere, dalla qualità e dalla continuità della squadra di Inzaghi. 8 partite in 30 giorni che indirizzeranno la stagione. In campionato la gara con l’Udinese sarà il prologo poi Parma, Cagliari, Bologna e Roma. Tutte sfide dal coefficiente alto vista la classifica e l’ambizione delle varie squadre. All’inizio del tour de force mancheranno Lautaro Martinez e Dumfries e solo dopo gli esami di lunedì conosceremo l’entità dei loro infortuni e i relativi tempi di recupero. Ma torneranno Dimarco, Darmian e Zalewski, di fatto due titolari e una alternativa preziosa per una squadra che ha dovuto convivere con tante assenze, alcune anche molto pesanti. Insomma qualcuno rientra e qualcuno esce con la speranza di potersi giocare al meglio le gare dentro o fuori di Champions league e Coppa Italia. Quarti di finale in Europa e derby con il Milan in Italia. Possibilità di fare un ulteriore salto di qualità a livello internazionale dopo la finale di due anni fa e voglia di riscattare le due delusioni stagionali con i rossoneri. Andata di campionato e finale di Supercoppa a Ryad. Ma quel pareggio nel finale nel ritorno in campionato può essere la molla per invertire una tendenza e un trampolino di lancio per provare a rendere memorabili i prossimi due mesi.