Sostituire il vero grande insostituibile di questo inizio di stagione in casa rossonera. Nel big match ad alta quota contro il Napoli, primo in classifica insieme a Milan e Atalanta, Stefano Pioli dovrà rinunciare allo squalificato Rafa Leao espulso contro la Sampdoria. Assenza pesante, pesantissima visto l’impatto del portoghese in questo primo scorcio di stagione: tre gol e tre assist in sei gare di Serie A, tre passaggi vincenti in due gare di Champions. In quasi tutti i gol del Milan c’è lo zampino di Leao, uomo in più dei rossoneri.