Il nuovo terzino rossonero si è presentato oggi in conferenza stampa: "Sono felice per la proprietà americana, ma non sono qui per questo"

"Felice per la proprietà americana"

Sergino Dest, che è stato convocato dagli USA per le sfide contro Giappone e Arabia Saudita, ha parlato anche della proprietà americana del Milan: "Io ambasciatore americano in Europa e al Milan? Sono più concentrato sugli aspetti calcistici. Sono felice che ci sia una proprietà americana, ma non sono qui per questo". Sulla sua nuova esperienza in Italia: "Sta andando tutto bene. Stiamo giocando ogni tre giorni, quindi non ho avuto tempo per guardarmi intorno e visitare la città. In squadra sono tutti molto accoglienti, non è facile ricordare tutti i nomi, ma il mister mi aiuta". E infine sulla storia del Milan: ""E' un onore essere qui. Questo club ha una grande storia, qui hanno giocato grandi calciatori come Ronaldinho e Maldini, che è qui con me".