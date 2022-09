In attesa dell'elenco dei convocati di diverse nazionali, tra cui anche l'Italia, sono già parecchi i giocatori delle squadre di Serie A che hanno ricevuto la chiamata per i prossimi impegni delle rispettive selezioni, gli ultimi prima dei Mondiali in programma tra novembre e dicembre. Tra amichevoli e partite di Nations League, ecco tutti i tesserati dei club italiani finora convocati

