Le probabili formazioni della 7^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Pioli pensa a Saelemaekers al posto di Leao. Spalletti potrebbe puntare su Raspadori. Inzaghi perde Calhanoglu per infortunio, al suo posto Gagliardini. Juventus che ritrova Di Maria dal primo minuto. Thiago Motta recupera Arnautovic. Nella Lazio da valutare Zaccagni

Ultimo sforzo prima della (meritata) prima sosta sul calendario stagionale. La settima di campionato propone tante sfide interessanti a partire da Milan-Napoli di domenica sera. Il nuovo Monza post Stroppa affronta una Juventus reduce dal ko in Champions con Allegri che non può più sbagliare. Come sempre siamo alla ricerca tutti di notizie, di dubbi risolti e di aggiornamenti dalle varie infermerie