Una nuova sconfitta in campionato contro lo Spezia, 2-1 al Picco, e una classifica che recita due punti dopo sette partite in campionato. In casa Sampdoria però non c’è all’orizzonte nessun ribaltone in panchina come ammesso il responsabile della'rea tecnica blucerchiata Carlo Osti nel post gara: "Alla ripresa contro il Monza in panchina ci sarà sicuramente ancora Marco Giampaolo. Forse non ci sarà lui seduto perché squalificato, ma vedremo se gli verrà tolta una giornata". Il momento in casa Samp resta comunque delicato: "I numeri sono impietosi, ma valutiamo anche la prestazione. Abbiamo creato delle occasioni contro una squadra buona come lo Spezia, poi ovviamente si devono fare tante valutazioni. Ci sarà un confronto con l’allenatore, la squadra e la società e faremo delle valutazioni interne", ha proseguito Osti.