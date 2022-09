Attraverso il sito ufficiale dell'Inter, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi presenta la sfida sul campo dell'Udinese (domenica ore 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4k e in streaming su NOW): "Partita molto impegnativa contro una squadra in salute. L'approccio sarà determinante: servirà attenzione, corsa, aggressività e determinazione. Dovremo affrontarla da Inter."