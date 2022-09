Dopo i successi contro Torino e Viktoria Plzen, per la trasferta di Udine, Inzaghi sceglie Mkhitaryan e Acerbi al posto di Calhanoglu (infortunato) e de Vrij, in attacco la coppia Dzeko-Lautaro. Sottil risponde con Beto e Deulofeu supportati da Pereyra. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD