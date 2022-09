Brutte notizie in casa Roma. Ieri l'esito degli esami su Rick Karsdorp, costretto ad operarsi per una lesione del menisco, oggi lo stop del calciatore più in forma del momento: Paulo Dybala. L'argentino, non ha preso parte alla sfida tra Roma e Atalanta, a causa di un problema muscolare accusato durante il riscaldamento. Un fastidio al flessore sinistro che lo ha costretto ad accomodarsi in tribuna e a cedere il suo posto da titolare a Matic. I giallorossi, dunque, si sono schierati con Pellegrini, Abraham e Zaniolo in avanti. Ora è in dubbio anche la partenza con la Nazionale della Joya.