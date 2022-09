Per tornare alla vittoria Massimiliano Allegri dovrebbe archiviare la difesa a tre vista in Champions League e riproporre un tridente offensivo con l'argentino a far compagnia a Kostic e Vlahovic. Tra infortunati lungodegenti, piccoli acciacchi e squalifiche, scelte quasi obbligate per Allegri. C'è curiosità anche per le prime indicazioni di Palladino come tecnico del Monza