"Dobbiamo continuare così"

E sulla vittoria che vale il primato in classifica: "Spalletti era contento, è stata una sfida difficile, non siamo partiti benissimo, c'era un po' di stanchezza, ma col passare dei minuti abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni. I leader via in estate? Abbiamo perso giocatori importanti, ma ne sono arrivati di giovani e forti, si sono messi subito a disposizione. Abbiamo creduto fin da subito a fare un bell'inizio di campionato. Dobbiamo continuare così, pensando partita dopo partita. Cosa cambia rispetto all'anno scorso? C'è consapevolezza di essere una squadra forte, abbiamo lo stesso atteggiamento contro tutti". E su uno dei migliori di questo avvio: "Quando ci siamo accorti che Kvara era così forte? Il primo giorno, lo vedi subito, da come tratta il pallone. Ha bisogno di continuità, anche altri come Kim si sono inseriti alla grande. Io via in estate? Ero sereno, sono felicissimo di essere qui".