Inzaghi: "Sconfitta meritata, io responsabile"

Finisce 3-1 per l'Udinese lo scontro al Friuli tra gli uomini di Sottil e l'Inter. Al termine del match, Inzaghi spiega i due cambi al 30' di Mkhitaryan e Bastoni: " Erano ammoniti e l’Udinese vinceva tutti i duelli, eravamo in difficoltà". Poi aggiunge: "Pensavo che una scossa potesse servire e hanno pagato loro dure ma dovevano pagare tutti. L’Udinese ha meritato la vittoria. Non riusciamo a dare continuità".

"Non riusciamo a dare continuità. Colpa mia"

Sul momento dei nerazzurri: "Non riusciamo a dare continuità, venivamo da due vittorie ma sono tre trasferte consecutive in cui andiamo in vantaggio e perdiamo 3-1, il responsabile sono io in primis. Dobbiamo fare sicuramente di più e meglio". Poi sulle reti subite fuori casa: "Nove gol lo scorso anno li abbiamo presi in un girone, sono errori individuali e collettivi". Tornando sul match di Udine: "Non puoi fare un primo tempo così perché poi le partite sono indirizzate, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma ci sta poi che se concedi nove calci d’angolo loro ti fanno male".

"Non pensiamo alla stagione passata"

"Strascichi dell’anno scorso? Assolutamente no, è stata una stagione positiva ma poi è normale che se sei l’Inter e perdi tre partite su sette ti fai delle domande. Dovevamo essere più determinati e vincere i duelli perché altrimenti queste partite le perdi". Sul centrocampo in difficoltà: “quando si subisce gol è colpa di tutti. Ci sono tanti piccoli errori individuali che tutti sommati ti fanno perdere tre trasferte consecutivi. Noi siamo l’Inter e non ce lo possiamo permettere. Adesso c’è la pausa, saremo con tanti ragazzi della primavera ma aspetteremo gli altri per analizzare certe cose che dovevano essere fatte meglio".