Musso, intervento riuscito: stop di circa 2 mesi

Il portiere dell'Atalanta è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura scomposta al comparto orbitario-mascellare dopo lo scontro con il compagno Demiral durante Atalanta-Roma. Intervento perfettamente riuscito. Quanto ai tempi di recupero, restano da stabilire ma è molto probabile che Musso possa tornare in campo a gennaio

Dopo il brutto scontro con il compagno Merith Demiral durante Roma-Atalanta al 5' del match che lo ha costretto ad abbandonare il campo con il volto tumefatto, dopo una notte sotto osservazione, Juan Musso è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura scomposta al complesso orbiario-mascellare. Questo il comunicato dell'Atalanta: "Juan Musso è stato sottoposto ad intervento di riduzione e contenzione con placche e viti di frattura scomposta del complesso orbitario/mascellare di destra. L’ intervento, effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal Prof. Bruno Andrea Pesucci e dal Dott. Vincenzo Marcelli, è perfettamente riuscito".

L'infortunio subito dal portiere argentino ricorda quello occorso all'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Per quanto riguarda i tempi di recupero restano ancora da stabilire ma Musso potrebbe costretto ai box per circa un paio di mesi, dunque, presumibilmente il suo ritorno in campo potrebbe esserci a gennaio. In questo caso, il portiere non sarebbe tra i convocabili di Scaloni per il Mondiale.