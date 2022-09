Il patron Gianpaolo Pozzo è intervenuto in esclusiva ad Udinese Tv per parlare dell'ottimo momento e delle ambizioni della squadra: "L'obiettivo è tornare in Europa. La base è sempre la stessa: la passione, la voglia di vincere e quella di divertirci partecipando alle competizioni europee. Non è semplice scalare questa montagna, ma io ci credo e continuerò a farlo ogni anno". Guarda il video

UDINESE, UNA SOSTA DA SOGNO