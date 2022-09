Udinese, una sosta da sogno

In questa prima parte del campionato, l'Udinese rappresenta certamente una delle sorprese più belle del torneo. La vittoria sull'Inter ha portato la squadra di Sottil al secondo posto in classifica. Una partenza che in Friuli non si vedeva dai tempi di Guidolin. E' in città è festa grande

Ormai è già diventata una tradizione. Dopo ogni successo alla Dacia Arena, i tifosi si ritrovano dentro lo stadio sotto la curva per festeggiare. E quest’anno è già successo tre volte contro Fiorentina, Roma e Inter. E poi ancora le vittorie contro Monza e Sassuolo in trasferta. Cinque successi, un pareggio e un ko alla prima a San Siro contro il Milan. E così che nasce il secondo posto in classifica alle spalle solo di Napoli e Atalanta. Più 8 rispetto all’anno scorso. Una partenza che non si vedeva dal 2011-2012 con Guidolin in panchina, e Padelli allora come oggi nel gruppo.