Andrea Ranocchia annuncia l'addio al calcio

Dopo la rescissione consensuale con il Monza arriva per Andrea Rannocchia l'annuncio dell'addio al calcio. Il 34enne difensore che è stato per 12 anni all'Inter si era gravemente infotunato lo scorso 21 agosto a Napoli durante la sfida contro i partenopei. Una frattura del perone che lo avrebbe costretto a restare ancora per diversi mesi fuori dal campo. In un video postato su Instagram ha detto: "Qualcosa dentro di me si è spento"

Una decisione arrivata dopo una lunga riflessione. Andrea Ranocchia il giorno dopo la sua rescissione contrattuale con il Monza, decide di lasciare il calcio giocato. L'annnuncio lo affida al profilo Instagram con un doppio lungo post in cui ripercorre la sua carriera. Dopo gli ultimi 12 anni all'Inter Ranocchia questa estate era passato al Monza, primo colpo della matricola brianzola arrivata alla storica promozione in serie A. Ranocchia arriva per dare esperienza alla difesa e gioca all'esordio in coppa Italia nel vittorioso match contro il Frosinone. All'esordio in campionato in casa contro il Torino Stroppa lo lascia invece in panchina e la squadra perde per 2-1