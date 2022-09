Prosegue il countdown per il ritorno in campo di Ibrahimovic a quattro mesi dall'intervento chirurgico al ginocchio. Superato il controllo e atteso dal Milan nel 2023, Zlatan si è messo subito al lavoro in condizioni 'estreme': lo dimostra il video pubblicato dallo svedese, allenamento in capanna che ha ricordato quello di Rocky nel quarto capitolo della famosissima saga. Dite la verità: Ibra vi ha impressionato?

IBRA, CONTROLLO POSITIVO: TORNA IN CAMPO NEL 2023