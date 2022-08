Serie A

Risentimento muscolare alla coscia sinistra in allenamento per Romelu Lukaku, che salterà il match contro la Cremonese del 30 agosto ed è anche in forte dubbio per il derby del 3 settembre contro il Milan. Previsti nelle prossime ore nuovi controlli. Fastidio anche per Rabiot contro la Roma: da valutare le condizioni del francese. Ecco tutti gli infortunati in questo momento squadra per squadra (in ordine alfabetico)