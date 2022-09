Atalanta, Koopmeiners e Demiral rientrano dalle Nazionali

Noie muscolari per il turco, commozione cerebrale per l'olandese: dopo gli infortuni con le rispettive Nazionali, Koopmeiners e Demiral hanno avuto il permesso di rientrare a Bergamo. Saranno a disposizione di Gasperini per il prossimo allenamento

KOOPMEINERS, INFORTUNIO IN POLONIA-OLANDA