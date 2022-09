Serie A

Piccolo edema al bicipite femorale per Immobile, che resterà in ritiro con l'Italia e dovrebbe farcela per la prossima di campionato. Lascia il ritiro azzurro, invece, Tonali: affaticamento muscolare. Problemi al polpaccio per Maignan: da valutare. Ko anche Koopmeiners per una botta alla testa. Politano ha riportato la distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro: tempi di recupero di circa 3 settimane. 5 per Osimhen, come confermato dal medico del Napoli. Tutti gli infortunati squadra per squadra