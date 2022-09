Vlahovic, la ricetta per guarire il "mal di gol"

Giornata di riposo per la Juventus, che si interroga sui problemi in attacco. Nessun gol anche con la Serbia per Vlahovic, che non segna dal 31 agosto con lo Spezia. Per invertire la tendenza Allegri vuole una squadra più pericolosa: aumentare l’intensità per creare occasioni. La Juve subisce più tiri (88) di quanti ne faccia (82). Un dato da invertire come quello dei dribbling tentati, dove la Juve è ultima in classifica. Statistiche non da Juve: per questo Allegri potrebbe affiancare Milik all’attaccante serbo