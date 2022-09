Dopo la sosta, Luciano Spalletti dovrà ancora fronteggiare la situazione indisponibili nel proprio attacco. Sia Victor Osimhen che Matteo Politano salteranno l'impegno casalingo di sabato 1 ottobre contro il Torino e la trasferta di Champions contro l'Ajax. Entrambi dovrebbero rientrare nella sfida alla Cremonese di domenica 9. Per l'impegno contro i granata preoccupa anche il rientro tardivo di Lozano: il messicano tra i nazionali giocherà per ultimo e tornerà giovedì sera, in tempo soltanto per la rifinitura