Kiwior ha conquistato anche Lewandowski

Lanciato lo scorso anno da Thiago Motta come mediano davanti la difesa, riportato nel suo ruolo naturale di difensore in questa stagione da Luca Gotti, Jakub Kiwior continua la sua crescita. Ormai non si è guadagnato soltanto uno spot stabile nella rosa della sua nazionale, la Polonia, ma anche un posto da titolare. Niente male per un giocatore che ha esordito solo lo scorso giugno, in occasione del pareggio 2-2 contro l'Olanda. Dopo non aver saltato nemmeno un minuto nelle prime 7 giornate di Serie A con lo Spezia, Kiwior ha giocato 180 minuti nelle partite di Nations contro Galles e, ancora una volta, Olanda. Il suo talento ha stupito tanti, in primis il suo illustre connazionale Robert Lewandowski.