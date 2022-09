Il consiflio d'amministrazione del club nerazzurro ha approvato i risultati del bilancio 2021/2022. I ricavi crescono di 75 milioni di euro e le perdite calano di 105 milioni Condividi

Come ogni anno alla fine di settembre arriva il momento della resa dei conti economico finanziari del club. Nel cda dell’Inter il presidente Steven Zhang (presente in sede insieme agli amministratori Marotta e Antonello con gli altri consiglieri collegati da remoto) ha annunciato un aumento di capitale (verrà di fatto utilizzata un’altra parte del prestito in arrivo da Oaktree) per colmare le perdite del bilancio 2021/22 di 140 milioni e non 120/125 come speravano i vertici societari. Nei mesi scorsi si sono aggiunti, infatti, l’incentivo all’esodo di Vidal e Sanchez e la multa dell’Uefa.

Meno perdite, ma... Rispetto al meno 245 milioni di un anno fa il progresso di 105 milioni è stato significativo ma dovuto principalmente alle cessioni di Hakimi e Lukaku e dall’aumento del fatturato con i ricavi da stadio, arrivati con la riapertura degli impianti post pandemia.

Contestazioni e prestiti Sui prova a respirare economicamente e trovare un po’ di distensione in un periodo in cui Zhang e Suning sono nel mirino di una parte della tifoseria. E da ultimo c’è stata anche l’interruzione del rapporto di sponsorizzazione con Digitalbits con una perdita di 85 milioni e con le banche cinesi che hanno chiesto 250 milioni tra prestiti e obbligazioni e un’udienza fissata per il prossimo 8 marzo. E poi c’è sempre il maxi prestito con Oaktree (292 milioni) da restituire nel 2024.

Soci & futuro Insomma un altro momento di passaggio significativo nella storia dell’Inter in un periodo in cui prosegue la ricerca di un socio di minoranza che vada a sostituire Lion Rock e un prezzo di vendita di 1,2 miliardi di euro. Ma Suning sogna la seconda stella cosi come tutti i tifosi dell’Inter e la volontà è di rimanere al timone. Solo il tempo dirà per quanto