Allenamento mattutino per i rossoneri in vista della trasferta di Empoli di sabato alle 20:45. Confermato il rientro di Tonali in gruppo, mentre hanno lavorato a parte Rebic e Origi: è quasi impossibile che i due attaccanti vengano convocati per il match contro gli azzurri. Tutti rientrati, e regolarmente in campo, i giocatori impegnati con le nazionali