La sosta per le nazionali ha restituito ad alcune squadre giocatori infortunati o acciaccati. Il Milan ha perso pedine importanti, Inzaghi deve pensare a come sostituire Brozovic che è squalificato ma che con la sua nazionale ha accusato un problema ai flessori. Out anche Di Maria e dubbio su Miretti. La Lazio attende di sapere come sta Immobile. Ecco tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra (in ordine alfabetico)