Tre vittorie in tre gare, dieci gol realizzati contro Roma, Sassuolo e Inter. I numeri parlano chiaro e per questo niente da dire sul riconoscimento: Andrea Sottil dell’Udinese è il miglior allenatore del mese di settembre. Lo ha annunciato la Lega Serie A, che lo premierà prima della gara contro l’Atalanta del prossimo 9 ottobre. "Un premio prestigioso che è il riconoscimento per il suo ottimo lavoro e i grandi risultati di squadra raggiunti dai bianconeri" questo il commento del club friulano a un premio che è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive. Le giornate prese in considerazione per il premio sono la quinta, la sesta e la settima, cioè appunto le tre giocate a settembre. Un mese che per l’Udinese si è aperto con il 4-0 rifilato alla Roma, poi con la vittoria per 3-1 in trasferta contro il Sassuolo, quindi con l’identico punteggio inflitto all’Inter. Vittorie che hanno proiettato l’Udinese di Sottil a quota 16 punti in classifica: terzo posto dietro Napoli e Atalanta. Numeri probabilmente inattesi, specie dopo l’avvio: sconfitta dal Milan alla prima, l’Udinese ha poi pareggiato 0-0 in casa con la Salernitana. Da lì, poi, solo vittorie, a cominciare da Monza e Fiorentina, poi appunto Roma, Sassuolo e Inter. Ora, alla ripresa dopo la sosta, lunedì c’è la sfida al Verona. Contro Cioffi, che sulla panchina dell’Udinese è il predecessore di Sottil. Felice per il riconoscimento di migliore allenatore di settembre ma determinato a iniziare bene anche a ottobre.